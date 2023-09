Italic – Carattere italiano | il programma di Giorgio Zanchini su Rai 3

(Di sabato 30 settembre 2023): il documentario su Rai 3 Questa sera, 30 settembre 2023, su Rai 3 alle 21.45 va in onda il, condotto da, che racconta i grandi personaggi dell’arte, della scienza e della cultura che hanno esportato il genioall’estero. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti di stasera. Anticipazioni e ospiti “” è il primocorsivo della storia. A inventarlo è stato uno stampatore veneziano, Aldo Manuzio nel 1501. E da allora, per tutto il mondo, il corsivo è detto. Ilvuole fare lo stesso percorso che ha fatto questo...

21:45 -italiano Enrico Caruso alla conquista dell'America 23:50 - Tg3 Mondo 00:15 - Tg3 Agenda del Mondo 00:20 - Meteo 3 Rai 4 18:05 - Squadra Speciale Cobra 11 9 18:55 - Squadra ...... del colophon e con l'adozione del corsivo,che porta alto nel mondo il ruolo del nostro Paese, visto che è universalmente noto come". .

"Italic, carattere italiano" - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

“Italic, carattere italiano”, Giorgio Zanchini racconta personaggi storici Tv Sorrisi e Canzoni

Questa sera, 30 settembre 2023, su Rai 3 alle 21.45 va in onda il programma Italic – Carattere italiano, condotto da Giorgio Zanchini, che racconta i grandi personaggi dell’arte, della scienza e della ...Primo appuntamento con «Italic, carattere italiano», il nuovo format di Rai 3 prodotto da Rai Cultura e Stand by me. Condotto da Giorgio Zanchini, il programma racconterà i grandi personaggi dell’arte ...