Italiani più consapevoli | cresce la domanda di turismo ecocompatibile

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 30 settembre 2023) Glisono sempre piùe attenti alle tematiche della sostenibilità nel mondo del. A rilevarlo è il nuovo Rapporto realizzato dalla Fondazione UniVerde e Noto Sondaggi. Il cibo, i prodotti agroalimentari locali e i piatti tipici sono fondamentali nella pianificazione di un viaggio e per dirsi soddisfatti di una vacanza. Assaggi e degustazione nei luoghi di produzione (frantoi, caseifici, mulini, vigne), soggiorni in agriturismi o fattorie che offrono i propri prodotti, unitamente all’offerta di itinerari a tema (vie del vino, vie dell’olio, per esempio) sono molto apprezzati con una media dei voti che supera l’8 su 10.sostenibile, la richiesta degliGliconoscono (87%) e hanno una buona considerazione (72%) del ...