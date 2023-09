Italian Softball Series 2023 | Forlì è Campione d’Italia! L’Italposa vince anche gara-3 e conquista il titolo

Leggi su oasport

(Di sabato 30 settembre 2023)torna di nuovo sul tettoha infatti vinto leavendo la meglio anch ine-3 superando Caronno per 3-4 al termine di una partita sfavillante che gli ha consentito di mettere in bacheca il sestodella sua storia, nonché il secondo in tre anni. Serviva effettivamente una vera e propria impresa sportiva alla compagine lombarda che, dopo aver perso le prime due dispute, era chiamata a pareggiare i conti nella giornata odierna. Ma il carattere e la voglia di provarci fino alla fine non è bastato. Le Rheavendors – alla prima finale in assoluto – a differenza delle prime due prove si sono rese comunque artefici di un’ottima sfida, cominciata nel migliore dei modi grazie al ...