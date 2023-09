Isabella Recalcati ha avuto un aborto mentre era già fidanzata con Manuel Marascio? Le dichiarazioni a Verissimo e il chiarimento della ragazza

Leggi su isaechia

(Di sabato 30 settembre 2023)questo pomeriggio sono stati ospiti di una nuova puntata di, il salotto di Silvia Toffanin. La coppia protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island si è raccontata al pubblico del contenitore di Canale 5. Dopo aver lasciato il falò di confronto insieme,ha spiegato che sono riusciti a superare le criticità e le incomprensioni: Le criticità sono state più che altro di incomprensione, perché comunque noi ci amiamo molto da sempre, solo che tante volte un modo di comunicare diverso ci ha portato a non capirci in maniera molto pesante. Incomprensioni difficili da far coincidere.ha confessato il momento in cui hanno deciso di partecipare allo show delle tentazioni: Abbiamo scelto insieme a San ...