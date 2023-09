Isabella e Manuel di Temptation Island | perché le critiche alla Mostra del cinema di Venezia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 30 settembre 2023) Abbiamo conosciutoRecalcati eMarascio nel corso dell’ultima edizione di, al termine del loro breve viaggio dei sentimenti, decidevano di continuare la loro relazione . Rivedremo la coppia nella nuova puntata di Verissimo in onda su Canale 5 dalle 16:30 dove sveleranno al pubblico edconduttrice Silvia Toffanin come procede la loro storia dopo l’esperienza televisiva della scorsa estat4e.Recalcati, 26 anni, è nata Milano. È laureata in Relazioni Pubbliche e Comunicazione di Impresa e lavora come organizzatrice di eventi.Marascio, 27 anni, è nato a Cesano Boscone, in provincia di Milano. Di lavoro fa il tranviere e studia per diventare istruttore di scuola guida. Hanno partecipato ...