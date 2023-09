Intesa Sanpaolo sceglie iGenius per la generative business intelligence

Leggi su iltempo

(Di sabato 30 settembre 2023) MILANO (ITALPRESS) –, prima banca italiana e tra le principali in Europa, ha scelto, azienda all'avanguardia che applica la propria tecnologia di AI generativa alla(BI), per implementare le proprie soluzioni di BI.è una piattaforma che semplifica l'accesso ai dati utilizzando il linguaggio naturale, in grado di offrire una configurazione professionale personalizzata perchè costruita sulle esigenze dell'utente finale, attraverso anche l'automatizzazione di diverse funzioni.adotterà, così, la soluzione digenerativa di“Crystal”, già testata con successo all'interno del Gruppo attraverso Fideuram Private ...