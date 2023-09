Intercettazioni | Nordio | ' le intercettazioni su mafia e terrorismo non si toccano'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 30 settembre 2023) Palermo, 30 set. (Adnkronos) - "Quando parlo dinon solo lascio sempre da parte il problema dele dellasu cui non solo non si tocca nulla, ma proprio con il Procuratore nazionale antiMelillo stiamo progettando una serie di interventi nuovi, perché la grande delinquenza non comunica coi mezzi tradizionali". A dirlo è il ministro della Giustizia Carlointervenendo a Palermo al congresso nazionale di Area democratica per la Giustizia. "Quando ho detto che lanon parla al telefono, alludevo al fatto che sappiamo perfettamente che oggi le grandi organizzazioni comunicano con mezzi che non siamo in grado di interpretare perché costano tanti soldi", ha detto.