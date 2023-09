Intercettazioni | Conte | ' quelle irrilevanti possono essere decisive'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 30 settembre 2023) Palermo, 30 set. (Adnkronos) - "Nel vietare le trascrizioni non rilevanti dellesi finisce per intaccare materiale utile alla linea difensiva. Ci si dimentica spesso che anche nei processi per mafia conversazioni che la Polizia giudiziaria considerapotrebbero rivelarsi". Lo ha detto il Presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, intervenendo al congresso nazionale Area giustizia Democratica a Palermo.