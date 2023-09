Inter | si fa largo il ‘caso’ Asllani | doveva essere un fiore | è diventato una spina

(Di sabato 30 settembre 2023) L’può vantare su molta abbondanza in mezzo al campo, ma non va tralasciato il caso, visto che l’albanese non...

I Migranti raccontano di essere partiti da Sfax in 45, poi un'onda ha ribaltato l'imbarcazione. In 41 sarebbero morti , i restanti 4 avrebbero ...

Civitavecchia – Nell’ambito dei servizi di controllo preventivi messi in campo dai carabinieri , in occasione del Ferragosto, al largo del porto di ...

Simon Kjaer giocherà in difesa in occasione del Derby Inter-Milan di domani pomeriggio a 'San Siro'. Dovrà fermare l'attacco nerazzurro

Sanchez ha fatto ritorno ad Appiano Gentile con l’obiettivo di lasciare il segno come e più di prima ma nella nuova Inter gli tocca un ruolo davvero ...

La Federal Reserve ha deciso di lascia re invariati i tassi di interesse . Il costo del denaro resta fermo in una forchetta fra il 5,25% e il 5,5%, ...

...dominato in lungo e inlo scorso campionato vincendolo di fatto già a gennaio, la Serie A si scopre felicemente incerta e senza padroni. La clamorosa sconfitta casalinga della capolista...... se dopo il Derby l'era la schiacciasassi che doveva vincere lo Scudetto convantaggio,Inzaghi era il miglior allenatore in circolazione nel nostro campionato (tranne per Sacchi ...

Inter-Juventus, prova di forza in Primavera 1. La Roma in trasferta a ... FIGC

Inter-Sassuolo, le ultime di formazione: Inzaghi non cambia, largo ai ... L'Interista

L’Inter può vantare su molta abbondanza in mezzo al campo, ma non va tralasciato il caso Asllani, visto che l’albanese non riesce mai a ritagliarsi il giusto spazio con continuità. Questo è quanto ...L'Inter è pronta a cercare un nuovo attaccante nel calciomercato invernale: Marotta monitora un giovane profilo proveniente dall'Argentina ...