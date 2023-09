Inter presuntuosa dopo il derby | da viale della Liberazione sono sicuri | serviva un bagno di umiltà

In tutte le altre stagioni in cui Mourinho ha allenato squadre come Porto, Chelsea,, Real ... La Roma, invece, è stata descritta dai tifosi come 'brutta', 'arrogante' e '', oltre che '...'Rieccola, l'che si butta via contro le squadre medio - piccole . Tre punti persi contro il Sassuolo di un grande Berardi e fuga finita, ammesso che fosse mai cominciata. Svanito l'obiettivo ...

Ci risiamo, riecco l'Inter presuntuosa che si butta via Calciomercato.com

Sacchi: “Derby, Milan presuntuoso. Pioli non ha dato certezze. L’Inter ha fatto…” fcinter1908

La larga vittoria nel derby potrebbe aver portato un po’ di presunzione nel gruppo squadra e lo stop contro il Sassuolo potrebbe essere arrivato al momento giusto, scrive la Gazzetta dello Sport.Il momento peggiore della carriera di Mourinho e il flop in partenza di campionato della Roma: mai così male dal 95-96 e 2010-11. Le reazioni dei tifosi ...