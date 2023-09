Inter Miami vs New York City FC – probabili formazioni

(Di sabato 30 settembre 2023) L’può battere il record di imbattibilità in casa in MLS quando ospita il NewFC domenica 1 ottobre al DRV PNK Stadium. Gli Herons hanno pareggiato 1-1 con l’Orlandonel precedente incontrono, portandosi a cinque punti dai Pigeons per l’ultimo posto nei playoff della Eastern Conference, mentre i Boys in Blue sono saliti sopra la linea della postseason grazie alla vittoria per 3-0 sul Toronto. Il calcio di inizio divs NewFC è previsto alle 1:30 del mattino ora italiana Anteprima della partitavs NewFC a che punto sono le due squadre...

La squadra di Martino priva anche di Jordi Alba, i texani si impongono per 2 - 1 ROMA - Dopo aver messo in bacheca la Coppa di Lega ad agosto, ...

No Messi no party per l’ Inter Miami , che nella finale di Us Open Cup 2023 ha ceduto il passo allo Houston Dynamo per 2-1. Orfano degli infortunati ...

L' Inter Miami , senza Lionel Messi e Jordi Alba fuori per infortunio, ha perso 2 - 1 contro lo Houston Dynamo in finale di Us Open Cup in casa a Fort ...

Il 'Tata' è stato costretto dalle condizioni dell'argentino, che non migliorano: "Non era in grado di giocare, abbiamo preferito esser prudenti"

Senza Lionel Messi , l 'non vince. È un discorso ormai assodato questo che trova conferma anche dalla recente finale di Us Open Cup con lo Houston Dynamo, persa per 1 - 2. Ma non si poteva proprio fare altrimenti ...Peccato che l'argentino sia ancora un calciatore in attività e militi con l'. Probabilmente il difensore olandese ha dato per scontato che non avrà più l'opportunità di giocare con Messi ...

Con l’arrivo di Messi, ora gli abbonamenti per l’Inter Miami costano il doppio Undici

Dopo la foto con Lionel Messi che ha mandato su tutte le furie i tifosi del Napoli, Lorenzo Insigne ha chiesto scusa ...L'Inter Miami, senza Lionel Messi e Jordi Alba fuori per infortunio, ha perso 2-1 contro lo Houston Dynamo in finale di Us Open Cup in casa a Fort Lauderdale, in Florida. La Us Open Cup è la più ...