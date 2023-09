Inter | Lautaro per sempre | il toro entra nella storia del club e della Serie A

(Adnkronos) – L'Inter vince 3-0 sul campo della Salernitana con lo straordinario poker di Lautaro nel match valido per la settima giornata della ...

"Oggi era fondamentale per noi, abbiamo perso una partita a San Siro in maniera immeritata, prendendo due gol per errori nostri. Oggi dovevamo ...