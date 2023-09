Inter | Inzaghi | «Lautaro è un leader | deve continuare così»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 30 settembre 2023) Le parole di Simone, tecnico dell’, dopo la vittoria ottenuta dai nerazzurri contro la Salernitana Simoneha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’contro la Salernitana. Di seguito le sue parole. COME AVEVA PRESO IL KO CON IL SASSUOLO – «Non bene, ne avevamo parlato coi ragazzi. Abbiamo fatto 60 minuti buoni, poi abbiamo concesso l’1-1 e c’è stata la prodezza di Berardi. Abbiamo parlato soprattutto dell’ultima mezz’ora, avevamo fatto un’ora buona contro una squadra in forma e invece siamo stati poco lucidi negli ultimi trenta minuti, non giocando a calcio come sappiamo fare». FAVORITI PER LO SCUDETTO – «Io l’ho detto alla vigilia della prima partita, in conferenza stampa: noi vogliamo fare più partite possibili come abbiamo fatto l’anno scorso. Sappiamo che è ...