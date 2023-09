Inter | Inzaghi | 'Brucia aver perso | oggi dobbiamo ripartire E su Sanchez'

Il turno infrasettimanale regala sempre qualche risultato inaspettato e a inciampare in mezzo alla settimana è stata l’Inter, non più capolista ...

(3 - 5 - 2): Sommer; Pavard, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Klaassen, Carlos Augusto; Sanchez, Thuram. All. Simone. Comments comments... "Spero che dopo i due anni fatti non beneabbia imparato la lezione" Tramite la BoboTV, l'ex attaccante Antonio Cassano è ritornato a parlare dell'di Simone. Di seguito le sue ...

Inter, tocca a Klaassen. E non farà solo il vice Mkhitaryan La Gazzetta dello Sport

CdS - Inter, Inzaghi lancia Klaassen dal 1'. In difesa torna Pavard, a sinistra spazio a Carlos Augusto Fcinternews.it

Tra poco in campo la Salernitana di Sousa affronterà la capolista Inter guidata da Simone Inzaghi che per Salerno ha predisposto un massiccio turn over. Diamo uno sguardo alle formazioni: Salernitana ...L'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, ha parlato a Sky Sport prima della gara contro la Salernitana. L'occasione, per i nerazzurri, di tornare a provare a vincere dopo il ko interno col Sassuolo: ...