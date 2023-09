Inter | Inzaghi | «Brucia ancora aver perso | oggi tanti rischi»

(Di sabato 30 settembre 2023) Le parole di Simone, tecnico dell’, prima del calcio d’inizio della partita dei nerazzurri contro la Salernitana Simoneha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio di Salernitana-. Di seguito le sue parole. SCONFITTA – «, ci dispiace e sappiamo che questa sera non sarà semplice, contro un avversario che nelle ultime partite non ha fatto risultati , ma allenata molto bene e dovremo fare una partita importante» COSA SI ASPETTA – «Queste partite creano. La reazione dell’anno scorso ci deve servire perchè era una partita che abbiamo condotto bene, poi non siamo riusiciti a chiuderla e nei minuti finali abbiamo subito il pareggio. Sappiamo le loro qualità e ...

Manca sempre meno al calcio d’inizio di Salernitana-Inter , in programma questa sera alle 20:45. Inzaghi , per la sfida dell’Arechi, ne cambia 5 in ...

Il turno infrasettimanale regala sempre qualche risultato inaspettato e a inciampare in mezzo alla settimana è stata l’Inter, non più capolista ...

... "Spero che dopo i due anni fatti non beneabbia imparato la lezione" Tramite la BoboTV, l'ex attaccante Antonio Cassano è ritornato a parlare dell'di Simone. Di seguito le sue ...... l'ultimo in programma per questo sabato, valido per la settima giornata del campionato di Serie A, è quello che vede di fronte la Salernitana e l'. Simone(LaPresse) - Calciomercato.itI ...

Inter, tocca a Klaassen. E non farà solo il vice Mkhitaryan La Gazzetta dello Sport

CdS - Inter, Inzaghi lancia Klaassen dal 1'. In difesa torna Pavard, a sinistra spazio a Carlos Augusto Fcinternews.it

Di seguito le ultime dai campi di Salernitana-Inter, raccolte dagli inviati di TMW: Salernitana-Inter - Sabato 30 settembre, ore 20.45, stadio Arechi .Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro la Salernitana: "Brucia aver perso mercoledì, ci dispiace. Sappiamo che ...