Inter | ieri il faccia a faccia Inzaghi-squadra

Una scossa di taser al compagno di classe per avere la meglio su di lui durante una Rissa scoppiata per motivi banali. È quanto accaduto in uno ...

Cambuur-Jong Psv, match della Eerste Divisie, la seconda del calcio di Olanda , è stata interrotta per via del lancio da parte di tifosi di ...

Alle 20.45 trasferta dell'con la Salernitana . Entrambe le squadre arrivano da una ... Si gioca anche in Serie C , in particolare nel Girone A che era già partitocon ben 4 anticipi. ......dopo MourinhoMourinho è quindi finito al centro della bufera mediatica dopo il 4 - 1 incassato,... Su X col 33% dei voti il prescelto dei fan giallorossi è Antonio Conte, ex Juventus e...

Le condizioni di Davide Frattesi Inter - News Ufficiali

Impallomeni: “Inter ieri ha giocato ‘malino’: rivisto fantasmi dell’anno scorso” fcinter1908

L’Inter di Simone Inzaghi si compatta e ragiona sugli errori commessi, a tal proposito, scrive la Gazzetta dello Sport, ieri c’è stato un confronto tra tecnico e squadra. “Niente drammi, non avrebbero ...Sommer con la Salernitana deve farsi perdonare l’errore col Sassuolo, Maignan torna titolare con la Lazio dopo l’infortunio (ma Sportiello non ha deluso): il peso dei numeri 1 nel derby a distanza tra ...