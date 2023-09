Inter | Carlos Augusto | «Sappiamo le difficoltà del calendario»

Simone Inzaghi pensa a Carlos Augusto come titolare sulla corsia di sinistra per la sfida di domani sera contro la Salernitana. L'ex esterno...

(3 - 5 - 2): Sommer, Pavard, De Vrij, Acerbi, Dumfries, Klaassen, Calhanoglu, Barella,Augusto, Thuram, Sanchez. All. Inzaghi Salernitana -, il pronostico marcatori Salvo ...Sousa(3 - 5 - 2) : Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Klaassen, Calhanoglu, Barella,Augusto; Thuram, Sanchez. All. Inzaghi

CdS - Inter, Inzaghi lancia Klaassen dal 1'. In difesa torna Pavard, a sinistra spazio a Carlos Augusto Fcinternews.it

Salernitana-Inter, probabili formazioni: giocano Klaassen e Carlos Augusto. Sanchez con Thuram fcinter1908

Il sabato calcistico della settima giornata di Serie A si concluderà con la sfida dell'Arechi tra Salernitana e Inter. Obiettivi diversi per le due squadre. I padroni di casa cercano punti preziosi (e ...La cronaca in diretta di Salernitana-Inter, in programma oggi alle ore 20:45, in TV su Sky e DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e ...