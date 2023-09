Inter | Carlos Augusto | 'Dobbiamo vincere stasera Ambientarsi? Qui è facile inserirsi presto'

Carlos Augusto è rimasto deluso da una decisione che lo riguarda in prima persona e ha deciso di esprimersi via social (e poi di cancellare tutto). ...

La ‘ Prima Pagina IN Edicola ’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in ante Prima , ...

Simone Inzaghi pensa a Carlos Augusto come titolare sulla corsia di sinistra per la sfida di domani sera contro la Salernitana. L'ex esterno...

... occasione d'oro perAugusto contro la Salernitana, sì a Dragusin sempre più leader ... occasionissima dal primo minuto per Lindstrom , così come per Klaassen nell', che può far rifiatare ...Squalificati : - Diffidati : -(3 - 5 - 2): Sommer, Acerbi, De Vrij, Pavard;Augusto, Klaassen, Calhanoglu, Barella, Dumfries; Sanchez, Thuram. Allenatore: Inazghi A disposizione: ...

CdS - Inter, Inzaghi lancia Klaassen dal 1'. In difesa torna Pavard, a sinistra spazio a Carlos Augusto Fcinternews.it

Salernitana-Inter, probabili formazioni: giocano Klaassen e Carlos Augusto. Sanchez con Thuram fcinter1908

Manca poco al calcio d’inizio dell’ultimo anticipo del sabato di Serie A che vedrà la Salernitana ospitare l’Inter all’Arechi. Dopo il 4-0 del Napoli a Lecce e il successo del Milan contro la Lazio, l ...Titolare oggi nell'Inter che affronterà la Salernitana, l'esterno Carlos Augusto presenta così a Inter TV la sfida di stasera all'Arechi: "Sappiamo che è una squadra che sta vivendo un momento ...