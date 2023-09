Inter-Benfica in tv | data | orario | canale e diretta streaming Champions League 2023 2024

Leggi su sportface

(Di sabato 30 settembre 2023) L’ospiterà ilnel match valido per la seconda giornata della fase a gironi della. I nerazzurri vogliono riscattarsi dopo il sofferto pareggio all’esordio contro la Real Sociedad e sperano di farlo davanti ai propri tifosi, pronti a sostenerli a più non posso. In visita al Meazza arriva il, che alla prima è caduto in casa contro il Salisburgo e vuole scuotersi al più presto per evitare che si complichi il discorso qualificazione. Calcio d’inizio a San Siro alle ore 21:00 di martedì 3 ottobre. Di seguito tutte le informazioni per seguire il match. TV Esarà trasmessa intv su Sky Sport Calcio (202) ...