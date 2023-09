Inter a Salerno con un inedito

Simone Inzaghi pensa a Carlos Augusto come titolare sulla corsia di sinistra per la sfida di domani sera contro la Salernitana. L'ex esterno...

Il primo ko stagionale va riscattato, ma non lo si può fare a ranghi completi: sia per via degli infortuni di grande (Arnautovic), media...

L’ Inter a Salerno si trova già a dover dare le prime risposte e non perché la sfida contro i campani sia in qualche modo decisiva. E ci mancherebbe. ...

...società calcistica di Serie D con sede nel comune di Vallo della Lucania - in provincia di. ... Dopo la Juventus, in cui la sua ultima stagione fu la 1981/1982, Fanna vestì le maglie die ...L'per esempio ne ha una troppo bassa a; le altre le lascio a chi le 'sente' più di me. Anche perchè ho studiato una cinquina che mi va a genio senza Italia e allora perchè no La quota ...

Bookies - A Salerno fiducia nell'Inter. La replica dell'ultima volta vale 10 volte la posta Fcinternews.it

Inter verso Salerno: Inzaghi prova a recuperare Cuadrado Quotidiano Sportivo

L’unico momento di coesistenza è stato a San Sebastian, quando però il cileno faceva il trequartista. Salerno è una prima volta per tutti. E un test non banale per l’Inter: senza il capitano la nave ...Lautaro Martinez nell’ultima partita contro il Sassuolo è apparso stanco ecco perché contro la Salernitana dovrebbe partire dalla panchina. Intanto si lavora al rinnovo Inizialmente in panchina per la ...