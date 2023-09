Inondazioni a New York | il sindaco | “Evento meteo pericoloso | state a casa”

(Di sabato 30 settembre 2023) Dichiarato lo stato di emergenza. Un leone marino fugge dallo zoo di Central Park: a causa delle piogge, l'esemplare femmina è riuscito a uscire dalla sua piscina Il maltempo si abbatte su New, provocando piogge record enella città, e ilEric Adams rivolge un appello ai cittadini della metropoli: “Questa – spiega – è una cosa da non prendere alla leggera, e non lo stiamo facendo: è una situazionerologica pericolosa e non è finita. Se siete a, rimaneteci, questo è il momento di essere cauti”, ha detto dopo che la città ha accumulato una media di 15 centimetri di acqua, paralizzandosi. Insieme alla governatrice Kathy Hochul, Adams ha dichiarato lo stato di emergenza, mentre oltre 150 scuole newesi sonoallegate e i vigili ...

Il cielo sopra Manhattan si calmato nella serata di venerd e la tempesta ha lasciato il posto ad una lieve pioggerellina ma la governatrice dello Stato diYork, Kathy Hochul, ha esortato i newyorkesi a non lasciarsi ingannare dalla tregua. Siamo ancora alle prese con questa situazione , ha detto in un'intervista alla Cnn. La mia pi grande ...Il maltempo si abbatte suYork, provocando piogge record enella città, e il sindaco Eric Adams rivolge un appello ai cittadini della metropoli: "Questa - spiega - è una cosa da non prendere alla leggera, e non ...

Piogge torrenziali e inondazioni a New York, dichiarato lo stato d ... Euronews Italiano

New York, la pioggia si placa ma resta alto il rischio inondazioni. FOTO Sky Tg24

New York ancora sott'acqua. Continuano i disagi nella Grande Mela. Metro sospese, caos nei trasporti e un fiume di polemiche. Piogge torrenziali hanno allagato la metropoli mandandola in tilt ...New York ancora sott'acqua. Continuano i disagi nella Grande Mela. Metro sospese, caos nei trasporti e un fiume di polemiche. Piogge torrenziali hanno allagato la metropoli mandandola in tilt ...