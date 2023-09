Infortuni Serie A | l’elenco completo squadra per squadra | chi sta recuperando

Leggi su rompipallone

(Di sabato 30 settembre 2023) LaA si avvia verso la 7ª giornata e la questionetiene in ansia tanti allenatori e tifosi: ma anche i fantallenatori. La classifica va delineandosi man mano sempre meglio e la prossima giornata sarà decisiva anche per molti allenatori che rischiano di veder traballare le rispettive panchine. InA presto potrebbero esserci dei ribaltoni e intanto la speranza è quella di avere al più presto tutta la rosa a disposizione per affrontare meglio questo periodo complicato. Troppe partite ravvicinate portano a continuiin tutte le squadre diA e alcuni problemi vengono portati avanti per diverse settimane e rischiano di compromettere la serenità dei tecnici.e squalifiche inA: ci sono anche buone notizie La ...