Influenza | il virus in Europa e nel mondo | i dati di oggi dell’Oms

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 30 settembre 2023)A circola più del B, che invece prevale in, annunciate le raccomandazioni per la nuova composizione del vaccino 2024nele in, arrivanoOms. “Da febbraio ad agosto 2023 è stata segnalata attivitàle in tutte le zone e il numero di rilevamenti è stato paragonabile allo stesso periodo di riferimento del 2022. Ma ilpredominante variava tra le aree di trasmissione e i Paesi. A livello globale, i rilevamenti deldell’A hanno superato quelli deldell’B. Tuttavia, in alcune regioni, l’B ha predominato, tra cui, Nord Africa e ...