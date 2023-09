No: nel mirino dellaPro League non ci sono giocatori, ma arbitri della Premier League e dei campionati del Vecchio ...I commenti dei leader di settore Burak Cakmak, CEO dellaFashion Commission, ha dichiarato: "Abbiamo organizzato un altroe ricco programma di eventi per mettere in luce i marchi ...

Incredibile, la Saudi Pro League vuole anche i nostri arbitri! Corriere dello Sport

Saudi League, Milinkovic e Koulibaly in testa. Ronaldo trascina l'Al Nassr Corriere dello Sport

ROMA - Arabia Saudita a fare spesa nei maggiori campionati europei dov'è la novità Tutto l'ultimo calciomercato è stato infatti un susseguirsi di affari conclusi, di voci, di trattative relative ai ...Benzema, CR7, Neymar e tanti fenomeni, ma l'appeal della Saudi League è ancora rasoterra. Lo dimostrano i dati sul pubblico negli stadi e gli ascolti ...