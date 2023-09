Incidente sulla statale Sorrentina | un morto in scontro auto-moto

(Di sabato 30 settembre 2023) Un'altra persona è rimasta ferita nelloall’altezza di Castellamare di Stabia, in provincia di Napolimortale’, dove a causa di unotra un’e unaun uomo ha perso la vita e un’altra persona è rimasta ferita per cause ancora da accertare. A causa dell’, la145 è temporaneamente chiusa al traffico in corrispondenza del km 3,550 all’altezza di Castellamare di Stabia, in provincia di Napoli. Al momento il traffico veicolare proveniente da Sorrento viene deviato all’uscita obbligatoria di Gragnano, mentre i veicoli che provengono dall’strada vengono deviati all’uscita di Castellamare. Sul posto sono intervenute le squadre ...

L'non ha causato alcun ferito. In via precauzionale tuttavia due motovedette della ... Tutti evacuati Sono stati, così, tutti evacuati e trasbordatinave Diciotti della Capitaneria di ...Un'altra persona è rimasta ferita nello scontro all'altezza di Castellamare di Stabia, in provincia di Napolimortalestatale 'Sorrentina', dove a causa di uno scontro tra un'auto e una moto un uomo ha perso la vita e un'altra persona è rimasta ferita per cause ancora da accertare. A causa ...

Dramma fatale sulla Romea: perde la vita un uomo RavennaToday

Incidente furgone-camion oggi sulla Romea a Ravenna: muore un lavoratore di 40 anni il Resto del Carlino

Il fatto è avvenuto domenica scorsa, 24 settembre. Una moto ha investito un turista tedesco per poi fuggire, ma le testimonianze e le telecamere l’hanno incastrato ...Commozione tra la folla per il funerale di Kevin Laganà, la vittima più giovane della tragedia di Brandizzo. Applausi hanno accolto la bara del giovane all'arrivo in Duomo ...