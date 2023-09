Incidente con due ventenni morti a Napoli nel quartiere Fuorigrotta

(Di sabato 30 settembre 2023) Tragedia stradale all’una e mezza di notte a. Nell’hanno perso la vita un ragazzo di 23 anni ed una ragazza di 20 anni, entrambi napoletani. I due viaggiavano su via Terracina a bordo dello stesso scooter Yamaha. La moto è stato travolta da un’Audi R4 targata estera e presa a noleggio. Il conducente dell’auto, un napoletano di 34 anni, ha perso il controllo del veicolo. I rilievi di legge sono stati eseguiti dalla sezione Infortunistica Stradale della polizia municipale dicomandata da Antonio Muriano. I duesono deceduti a seguito dei forti traumi da impatto mentre il conducente dell’auto è rimasto illeso ed è stato sottoposto ai test alcolemici e per la rilevazione di eventuali assunzioni di sostanze stupefacenti. L’auto è stata posta sotto sequestro.

