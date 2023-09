(Di sabato 30 settembre 2023) I carabinieri di Anzola Emilia, nel Bolognese, hanno denunciatominorenni per concorso in danneggiamento seguito da. La denuncia è scattata in seguito a quanto accaduto il pomeriggio ...

...unall'antica dimora settecentesca del marchese Camillo Zambeccari che, negli anni Ottanta era stata convertita a casa di riposo. L'attività per anziani era cessata e nel tempo, laera ......unall'antica dimora settecentesca del Marchese Camillo Zambeccari che, negli anni ottanta era stata convertita a casa di riposo. L'attività per anziani era cessata e nel tempo, laera ...

Incendio in villa del Settecento, denunciati quattro minori Agenzia ANSA

Incendio a villa Zambeccari ad Anzola Emilia, svolta nelle indagini ... il Resto del Carlino

la villa era rimasta un'attrazione per gli studenti, essendo un palazzo d'interesse storico culturale. Il 30 agosto un'ala del palazzo andò a fuoco. I vigili del fuoco impiegarono tre mezzi per lo ...I Carabinieri della Stazione di Anzola Emilia hanno denunciato quattro minorenni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna per concorso in danneggiamento seguito da ...