(Di sabato 30 settembre 2023) Unsi è sviluppato all'interno di unae sei persone sono rimaste intossicate. E' accaduto nella tarda serata di ieri in via Aquileia dove sono intervenuti i vigili del ...

(Adnkronos) – Undici persone risultano disperse dopo che un incendio è scoppiato intorno alle 6.30 di questa mattina in una struttura per persone ...

La premier francese , Elisabeth Borne si è recata in Alsazia , nella zona di Colmar, nella Francia Occidentale, sul luogo dell'incendio che ha causato ...

A Parma, si è sviluppato un Incendio all'interno di una struttura protetta dedicata ad anziani e persone con disabili tà psichiche, conosciuta come la ...

Tarantini Time Quotidiano Un Incendio è divampato all’interno del cantiere edile allestito in un palazzo di dieci piani, in fase di ...

Aprilia – Si sta aggravando la situazione in alcuni dei 45 comuni che sino a domenica conferivano i propri rifiuti indifferenziati presso l‘impianto ...

Sull'isola proseguono gli sbarchi, sono 198 le persone ospitate al momento nelladi prima accoglienza. L'sul traghetto Sono stati evacuati e trasbordati sulla nave Diciotti della ...Unsi è sviluppato all'interno di unaresidenziale e sei persone sono rimaste intossicate. E' accaduto nella tarda serata di ieri in via Aquileia dove sono intervenuti i vigili del ...

Incendio in struttura residenziale a Trieste, sei intossicati Agenzia ANSA

incendio Trieste Trieste News

Un incendio si è sviluppato all'interno di una struttura residenziale e sei persone sono rimaste intossicate. E' accaduto nella tarda serata di ieri in via Aquileia dove sono intervenuti i vigili del ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Migranti, ancora sbarchi. Incendio su nave per trasferimento da Lampedusa: nessun ferito ...