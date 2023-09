(Di sabato 30 settembre 2023) Cresce in Europa e in Italia il numero die minori (i ragazzi sotto i 18 anni) a: secondo le ultime rilevazioni di Eurostat nel 2022, il 24,7% (quasi 20) dei...

Cresce in Europa e in Italia il numero die minori (i ragazzi sotto i 18 anni) a rischio povertà: secondo le ultime rilevazioni di Eurostat nel 2022, il 24,7% (quasi 20) deinell'Ue erano a rischio di povertà o esclusione sociale. Rispetto al 2021, questa quota è aumentata dello 0,3%. A livello nazionale i valori più alti sono stati segnalati in ...Non è una filastrocca per, ma una storia di una debacle finanziaria che sta facendodi vittime al mondo. Quella degli Nft, i Non Fungible Token, oggettini digitali venduti ad alto ...

In Ue 20 milioni di bambini a rischio povertà - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

In Ue 20 milioni di bambini a rischio povertà La Prealpina

Cresce in Europa e in Italia il numero di bambini e minori (i ragazzi sotto i 18 anni) a rischio povertà: secondo le ultime rilevazioni di Eurostat nel 2022, il 24,7% (quasi 20 milioni) dei bambini ne ...Cresce in Europa e in Italia il numero di bambini e minori (i ragazzi sotto i 18 anni) a rischio povertà: secondo le ultime rilevazioni di Eurostat nel 2022, il 24,7% (quasi 20 milioni) dei bambini ne ...