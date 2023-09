In dieci aggrediscono agenti della municipale di Napoli

(Di sabato 30 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutopolizia locale disono stati aggrediti a calci e pugni da una decina di persone intervenute a dare manforte a un cinquantenne che, poco prima, aveva insultato e aggredito gli uomini. E’ accaduto a, in salita Moiariello, dove glierano impegnati a regolare il traffico. I vigili sono stati avvicinati da un uomo che ha iniziato ad insultarli. E’ stato invitato ad allontanarsi, ma in pochi minuti dalle parole è passato ai fatti. L’uomo ha colpito glipolizia locale che volevano immobilizzarlo ed è a questo punto che sono arrivate una decina di persone che hanno circondato i vigili colpendoli con calci e pugni. Glihanno ...

Uno dei due è sceso dalla vettura e ha strattonato la donna, provocandole ferite guaribili in giorni. Poi sono fuggiti. La vittima è stata medicata in ospedale. I carabinieri hanno ricostruito ...

