Impugniamo il verdetto Migranti | ruggito del governo | sfida aperta alle toghe

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 30 settembre 2023) Le reazioni delnon si sono fatte attendere in merito alla decisione del tribunale di Catania, che ha annullato la misura di trattenimento di quattro, giudicando “illegittimo in più parti” l'ultimo decreto. In particolare a finire nel mirino è la norma che prevede il trattenimento degli immigrati che chiedono protezione internazionale, a meno che non paghino una cauzione di quasi 5mila euro per non andare nel centro. Il tribunale di Catania ha accolto il ricorso di un tunisino che è sbarcato a Lampedusa ed è poi stato trasferito a Pozzallo. La cosa curiosa è che lehanno impiegato appena una decina di giorni per definire illegittimo il decreto. Il ministero dell'Interno sembra però avere tutta l'intenzione di impugnare il provvedimento che ha negato la convalida del trattenimento di un migrante irregolare. Un ...