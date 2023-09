Immigrati | ondata senza fine Gli italiani dicono Basta! Meloni annaspa | previsti danni incalcolabili all' economia

(Di sabato 30 settembre 2023) Gli ultimi sondaggi marcati Demos confermano l’aria che tira in Italia con il 45% dei cittadini che ritengono gli“un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza delle persone”. È il livello più alto dal 2007 quando aveva superato il 50% (51%). Il 64% deglivogliono fermare gli, anche chiudendo frontiere e confini. Dal 1° gennaio al 16 agosto 2023 gli sbarchi dei migranti in Italia sono più che raddoppiati: 101.386 persone rispetto ai 48.940 nello stesso periodo 2022 e 34.556 nello stesso periodo 2021. 127.000 gli sbarchi al 15 settembre 2023 con settemila stranieri arrivati in tre giorni a metà settembre e accalcati nell’hotspot di Lampedusa Segui su affar.it

