Ilary Blasi all' Oktoberfest con Bastian Muller | l' abito della tradizione bavarese e le pinte di birra | ma non sono soli

(Di sabato 30 settembre 2023) ?all'. Si tratta del noto festival popolare che si tiene a Monaco di Baviera, in Germania, dal penultimo weekend di settembre al...

Asia Nuccetelli è tornata e, come sempre, le sue pungenti dichiarazioni non sono passate inosservate. La figlia di Antonella Mosetti è ormai ...

Ilary Blasi e Francesco Totti , cosa succede in tribunale . Negli ultimi giorni la conduttrice è finita nel mirino di Striscia La Notizia per il suo ...

La conduttrice Mediaset non le ha di certo mandate a dire alla sua rivale in amore, l’attuale compagna dell’ex calciatore. Cosa è accaduto? Ilary ...

Questo articolo è informazione gratuita.) Lettura consigliata Intenso e luminoso, il colore moda capelli dell'autunno è quello scelto da. Quanto ti costa realizzarlo e a chi sta beneEmerge un retroscena inedito sulla separazione tra Francesco Totti e. A raccontarlo è Aldo Cazzullo , il giornalista che un anno fa fece l'intervista a Totti al Corriere della Sera . A " Gente " Cazzullo dice: " Penso che Totti volesse far capire che non ...

Retroscena Totti e Ilary: ecco la reazione inedita della Blasi all'intervista bomba di un anno fa Corriere dello Sport

Totti e Ilary Blasi in aula: Testimoni e investigazioni per dimostrare chi ha tradito per primo Fanpage.it

Ilary Blasi e Bastian Muller sono all'Oktoberfest. Si tratta del noto festival popolare che si tiene a Monaco di Baviera, in Germania, dal penultimo weekend di settembre ...Cosa è accaduto Ilary Blasi si contraddistingue per il suo carattere ironico ed esplosivo e non si lascia sfuggire occasione per commentare scherzosamente ogni vicenda che la vede protagonista.