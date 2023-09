Il tribunale di Catania libera 3 migranti del centro di Pozzallo | L' ira di Fdi | Decisioni politiche e ideologiche

(Di sabato 30 settembre 2023) Il giudice dinon ha convalidato il provvedimento di trattenimento per tredeldi. Per un quarto il provvedimento non è stato esaminato perché il richiedente asilo avrebbe rinunciato alla domanda. Lo dice l'avvocato Salvo Vitale, difensore di due dei 4, che lavora colAstaldi di. Contro la decisione delil Viminale farà ricorso....

di 31 anni arrivato a Lampedusa e poi trasferito a Pozzallo, per il quale ildiha disposto il non trattenimento. "Ero venuto già una volta in Italia con un barcone due anni fa, ma ...Roma, 30 set. " "La decisione deldiconferma che l'ultimo decreto del governo sul trattenimento e sulla cauzione dei migranti non solo è ingiusto, irragionevole ed inutile, ma è anche contro la legge". Lo afferma il ...

Tribunale Catania: illegittimo decreto governo su espulsioni accelerate. Viminale presenterà ricorso ... Il Sole 24 ORE

Il tribunale di Catania libera 3 migranti del centro di Pozzallo: «Il decreto del governo è illegittimo». Il Viminale ... Open

Il tribunale di Catania ha negato la convalida del trattenimento di tre migranti irregolari, tunisini, dichiarando che il decreto del governo è illegittimo e ...Il giudice di Catania non ha convalidato il provvedimento di trattenimento per tre migranti del centro di Pozzallo. Per un quarto il provvedimento non è stato ...