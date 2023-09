Il senso di Leopardi per la punteggiatura

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 30 settembre 2023) Accade, nel consueto spigolare in rete tra librerie antiquarie, di trovare libri di ineguagliabile valore. Mi imbatto così in un preziosissimo volume, prima edizione dei Canti di Giacomo, in vendita all’abbacinante prezzo di dodicimila euro, che egli volle intitolare Canzoni per lo stampatore Nobili, a Bologna, nel 1824. E’ il nucleo originario dei componimenti – solamente dieci, tre in ristampa e sette inediti – che sarebbero poi confluiti nella più ampia edizione fiorentina del 1831, comprendente ventitré opere e, infine, in quella napoletana del 1835. Attardatomi un poco nell’ammirazione per il suo stato di conservazione, mi sovviene il pensiero che ricorra in queste settimane – e una rapida verifica, poi, lo conferma – l’anniversario di uno dei componimenti più celebri, il canto intitolato Alla sua Donna. L’autore lo scrisse, in soli sei giorni, proprio ...