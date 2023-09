Il segreto dello stile di Jeremy Allen White? Vestirsi bene

Leggi su gqitalia

(Di sabato 30 settembre 2023) Ogni volta che vedo una nuova foto di, c'è solo un pensiero che mi attraversa la mente: 'Non c'è nessuno che sembri così cool'. L'attore riesce a trasformare giacche, canottiere, cappelli logori, piedi nudi, una sigaretta appesa al labbro e un'ondata di angoscia esistenziale in un sensoineguagliabile. Ma cosa hanno in comune i suoi look migliori? Sono tutti outfit che sembrano sul punto di crollare. The World's Most Fascinating Dinner by Stella Artois (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Stella Artois) Kevin Mazur/Getty ImagesCelebrity Sightings In New York - September 21, 2023 (Photo by MEGA/GC Images) MEGA Qui sopra ci sono le due foto che colgono l'essenzadi JAW. Sono state scattate a un recente evento Stella Artois a ...