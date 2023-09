Il ritorno dei mistici dello spread | così Capezzone svela il trappolone a Meloni

(Di sabato 30 settembre 2023) Daniele, direttore editoriale di Libero, ha dedicato un articolo alla situazionein crescita dopo le scelte sulla manovra attuate dal governo. Sull'edizione del 30 settembre del quotidiano il giornalista usa toni fermi e smaschera i piani anti-centrodestra: “La tarantella è già ricominciata, è stato sufficiente un rialzo di qualche punto, nei giorni scorsi, per far tornare in campo i, i sacerdoti del rischio-Italia, i demiurghi pronti a invocare ‘soluzioni' tecniche (cioè commissariali). Diciamolo subito, queste prediche (e queste prefiche) vanno respinte, sono irricevibili e impresentabili”. “I pericoli – sottolinea- sono più nei desideri di chi li racconta che non nella realtà, lo ...

La sinistra in genere e i cosiddetti progressisti in particolare hanno sempre sofferto di un sottile masochismo, di una propensione naturale a farsi ...

Purtroppo, lo studiopreziosi nella cultura italiana non ha trovato posto in prima fila: ... Al suo, caduta la Repubblica Partenopea nel '99, la corona non c'era più. Non escludo che ne ...È chiaro che un cambio di paradigma richieda un intervento strutturale, un ridisegnoprocessi ...gli investimenti nella sostenibilità e nell'economia circolare hanno generato un maggiore...

Slovacchia: elezioni cruciali nel timore di un ritorno dei nazionalisti ... EURACTIV Italia

L'eterno ritorno dei riders: Uber Eats dovrà revocare quattromila licenziamenti Il Foglio

A quanto pare una delle missioni secondarie di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name vedrà il ritorno di un personaggio di Judgment, Masaharu Kaito. NOTIZIA di Tommaso Pugliese — ...“I pericoli – sottolinea Capezzone - sono più nei desideri di chi li racconta che non nella realtà, lo spread è molto più basso rispetto alle punte (circa 250) che si raggiunsero anche in costanza di ...