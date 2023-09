Il patto Russia-Arabia Saudita sul petrolio ha fregato l' Occidente | cosa sa Rampini

Leggi su iltempo

(Di sabato 30 settembre 2023) “Un successo notevole e in parte insperato”. E' questo l'inizio dell'analisi di Federicodell'alleanza economica tra. In un articolo apparso sul Corriere della Sera il giornalista si sofferma sul controllo del prezzo delda parte dei due leader, che con tale strategia al rialzo stanno finanziando i propri piani: la modernizzazionee la guerra in Ucraina. “L'asse Riad-Mosca ha vinto finora la sua scommessa, con robusti tagli all'estrazione di greggio che riducono l'offerta e fanno salire le quotazioni. Le entrate saudite dall'export di greggio sono in crescita di 2,6 miliardi di dollari nel terzo trimestre di quest'anno, +5,7% rispetto al periodo aprile-giugno. Laa sua volta sta incassando in questo trimestre 2,8 ...