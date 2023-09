Il Napoli passa a Lecce | al Via del Mare finisce 4-0

Leggi su agi

(Di sabato 30 settembre 2023) AGI - Seconda vittoria consecutiva per il, che nel primo dei tre anticipi della settima giornata di Serie A,in trasferta sul campo del. Al Via del4-0 per i partenopei grazie alle reti di Ostigard, Osimhen, Gaetano e Politano. Con questo successo la squadra di Garcia raggiunge i 14 punti in classifica, portandosi momentaneamente a -1 dall'accoppiata di testa Inter-Milan, mentre gli uomini di D'Aversa, costretti al secondo ko di fila, restano inchiodati a quota 11. Il match si sblocca una volta scoccato il quarto d'ora di gioco, quando da una bella punizione di Zielinski, arriva il colpo di testa vincente di Ostigard che vale l'1-0 ospite. I salentini però non ci stanno e rispondono prima con Krstovic, respinto bene da Meret, poi con Pongracic che da una situazione di ...