Il Napoli comincia a rimediare | si rilancia in classifica e vola a 14 punti – FOTO

(Di sabato 30 settembre 2023) Ilvince a Lecce e si porta ina 14: gli azzurri salgono al terzo posto, a -1 da Inter e Milan. La settima giornata di Serie A si è aperta con una spettacolare vittoria delcontro il Lecce al Via del Mare, con il risultato di 4-0. La squadra di Garcia ha continuato a mostrare la sua forma, segnando altri quattro gol dopo la vittoria contro l’Udinese nel turno infrasettimanale. Ilha preso il controllo della partita fin dai primi minuti, con Ostigard che ha aperto le marcature dopo soli quindici minuti dal fischio d’inizio. Nonostante i tentativi del Lecce, incluso un pericoloso colpo di testa di Pongracic vicino al pareggio, ilha mantenuto il vantaggio. Nel secondo tempo, ilha continuato a premere sull’acceleratore ...

Sisabato alle ore 15:00 con Lecce, una partita ostica per i partenopei e che dovranno fare molta attenzione alle ripartenze veloci dei salentini. Alle 18:00 il primo big match ...... il disastro della Romadal portiere: Rui Patricio ha incassato 11 gol in 6 giornate , ... è al diciannovesimo posto in campionato, davanti al solo Meret (6) del. Significa che la ...

Il Napoli vince a Lecce e si porta in classifica a 14 punti: gli azzurri salgono al terzo posto, a -1 da Inter e Milan.LECCE (ITALPRESS) – Prestazione e risultato per il Napoli di Rudi Garcia, che batte per 4-0 il Lecce e sale momentaneamente al terzo posto ...