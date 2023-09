Il Milan batte la Lazio 2-0 | a segno Pulisic e Okafor

(Di sabato 30 settembre 2023) AGI - I gol diednel corso della ripresa permettono aldire lanella prima sfida di cartello della settima giornata di Serie A. A San Siro i rossoneri di Pioli s'impongono 2-0 proprio grazie al terzo sigillo in campionato del calciatore americano e al secondo consecutivo dello svizzero, che regalano momentaneamente alla vetta solitaria della classifica a 18 punti, in attesa del match tra Salernitana ed Inter. Quarto ko invece per gli uomini di Sarri, costretti a restar fermi a quota 7. Il match è molto intenso e combattuto sin dai primi minuti, con le due squadre che alternano folate offensive da una parte e dall'altra. Il primo pericolo lo creano i biancocelesti con un mancino di Anderson che colpisce solo l'esterno della rete, mentre i ...

