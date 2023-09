Il dovere di uno stato sulle ong | l’autogol diplomatico del governo

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 30 settembre 2023) Al direttore - Michele Santoro presenterà una lista per la pace alle elezioni europee per costringere Elly Schlein e Giuseppe Conte a parlare della guerra preparata e finanziata da Biden con duecentocinquanta miliardi di dollari che hanno causato cinquecentomila morti mentre potevano essere spesi per opere di bene e per sganciare l’Ue dal carro del presidente americano e per riconoscere le ragioni di Russia, Cina, India, Brasile che vogliono una realtà multipolare in cui non vengano imposti con la forza i valori dell’occidente che con le sue emissioni di anidride carbonica è il principale responsabile della crisi climatica che sta distruggendo il pianeta e che getta sul lastrico intere popolazioni e che genera conflitti manovrati dalla Nato, braccio armato degli Stati Uniti che vogliono continuare ad esercitare il loro dominio sul mondo. Pertanto, basta con gli aiuti militari ...