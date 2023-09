Il discorso di addio del generale Mark Milley con stoccata a Trump | “Non serviamo un aspirante dittatore ma giuriamo sulla Costituzione”

(Di sabato 30 settembre 2023) Ildipronunciato dal, la più alta carica dell’esercito degli Stati Uniti, è unaa Donald, che solo pochi giorni fa aveva ventilato per lui la pena di morte, accusandolo di tradimento e collusione con la Cina.in uno dei passaggi più condivisi del suoha detto: “Non facciamo un giuramento a un Paese. Nona una tribù. Nona una religione. Nona un re, a una regina, a un tiranno o a un. E nona un. Nona un individuo. Facciamo un giuramento alla ...

Leonardo Bonucci , ex difensore della Juve , ha parlato a Sky Sport al momento della sua partenza in direzione Berlino per raggiungere ...

Non è unsu chi dei due meriti di più, entrambi meritiamo il meglio. L'affetto resta ". La replica di Perla Vatiero Perla Vatiero nel giro di pochi minuti ha condiviso un videomessaggio in ...... l'islandese ha ricevuto nei mesi scorsi diverse avances a cui però i rossoblù non hanno mai concesso credito, spegnendo sul nascere qualunque possibiledi. C'è tuttavia da scommettere ...

Il discorso di addio del generale Mark Milley (con stoccata a Trump): “Non serviamo un aspirante… Il Fatto Quotidiano

Napolitano, un addio europeista Il Manifesto

Quella tra Luis Alberto e la Lazio è una storia d'amore che, tra alti e bassi, dura ormai da 7 anni. Dopo le voci di una sua possibile partenza in estate, il centrocampista spagnolo è pronto a firmare ...Morto a 82 anni l'attore che è stato il volto del preside di Hogwarts in sei film della saga di Harry Potter Lo chiamavano «The Great Gambon», il grande Gambon. Grande come il personaggio che al cinem ...