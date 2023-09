Il calvo | il testo della canzone di Ken La Fen a X Factor 2023

Leggi su cultweb

(Di sabato 30 settembre 2023) Ilè ladei Ken La Fen che alle audizioni di Xha fatto molto divertire Fedez e ha scandalizzato Francesca Michielin. Ma di cosa parla il brano cantato dai debuttanti? Scopriamolo insieme leggendo il. Tutto quello che mi resta Son pochi capelli in testa Ed ogni volta che mi specchio Ho vent’anni e sembro un vecchio E per sopperire alle mancanze Faccio sempre molte vacanze Italia, Francia, Turchia E sperando che la tristezza vada via Ma l’operazione non è riuscita Mi ritrovo in testa i pelifiga I pelifiga I pelifiga E tutto quello che mi resta È una ruvida vagina in testa Ma io per fuggire da questa festa Salgo a bordomia Opel Astra E se tutto ciò non basta Questa situazione ...