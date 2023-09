Il business degli aerei privati per cani | ecco perché gli ambientalisti sono furiosi

Leggi su oggi-notizie

(Di sabato 30 settembre 2023) Oggi Notizie Sogni di viaggiare con stile insieme al tuo amato amico a quattro zampe? Sei un appassionato di lusso e non riesci a dire addio al tuo cane anche quando voli da un continente all'altro? Allora, K9 Jet è la risposta ai tuoi desideri! Presentando la sua nuova rotta di lusso da Dubai a Londra, K9 Jet si sta facendo notare nel mondo dei viaggi di lusso. K9 Jet: Un'esperienza di lusso per te e il tuo cane K9 Jet, grazie alla passione per i viaggi e gli animali dei suoi fondatori, offre la possibilità di prenotare un posto sui loro jetsia per te che per il tuo cane. Sorseggiare champagne e vivere un'esperienza unica a bordo di un jet, con il tuo fedele amico a quattro zampe al tuo fianco, non è più un sogno irraggiungibile! Con già in attivo diverse rotte, tra cui quelle per New York, Los Angeles, Parigi e Milano, K9 Jet si arricchisce ora di una ...