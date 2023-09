Il Borussia Dortmund si scalda verso il Milan | 3-1 all’Hoffenheim e testa della classifica | Estero

Leggi su justcalcio

(Di sabato 30 settembre 2023) 2023-09-29 23:04:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Ilvince ancora. I gialloneri dopo 6 uscite sono primi in– seppur con un match in più – e risultano ancora imbattuti in Bundes. In serata la formazione di Edin Terzic, che non vara il turnover nonostante l’imminente Champions League, supera 3-1 l’Hoffenheim, che a sua volta veniva da 4 vittorie consecutive. Dopo 18 minuti subito Fullkrug a firmare il vantaggio su assist di Brandt, ma passano poco più di 5 minuti ed ecco il pareggio targato Kramaric, che riporta in partita l’Hoffenheim dal dischetto. A rimettere le cose a posto ci pensa Reus allo scadere del primo tempo, mentre il sigillo finale è di Ryerson che chiude la sfida e mette in tasca il 3-1. In mezzo anche un’espulsione nelle file del ...