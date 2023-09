Il 53% contro Meloni? | Mannheimer smonta le balle di Formigli faccia a faccia

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 30 settembre 2023) Il 53,8% degli italiani valuta negativamente il governo di Giorgia. Messa giù così, sembra che l'opinione sull'esecutivo sia pessima, ma ci ha pensato Renatoa fare ordine tra la propaganda di Corrado. Intervenuto a PiazzaPulita, su La7, il sondaggista ha dato le giuste chiavi di lettura: “Occorre dire che il 46,2% di giudizi positivi non è male, anzi è un dato piuttosto elevato”. “Mario Draghi prendeva di più a suo tempo - ha proseguito- ma tanti altri hanno preso di meno. Il gradimento è più alto tra gli anziani mentre i giovani sono meno solidali. Nel Sud ci sono più problemi che al Nord, ma è interessante che tra gli elettori di centrosinistra il 14%, che non è pochissimo, ha dato un voto positivo al governo”. Per quanto riguarda le intenzioni di voto, Fratelli ...