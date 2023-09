Igor e Perla Vatiero | amore finito! Le cause della rottura

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 30 settembre 2023) Fedez su Instagram: “I medici mi hanno salvato letteralmente la vita”Fedez ricoverato d’urgenza a causa di un’ulcera gastrica, ecco come sta il noto rapperOriana Marzoli abbandona il Gran Hermano VIP, ecco come l’ha presa Daniele Dal Moro Temptation Island 2023, dopo Mirko Brunetti e Greta Rossetti è giunta al capolinea anche la storia d’tra: la news, I MOTIVI- Poco fa,, ha annunciato ufficialmente: “Le cose succedono.. I presupposti per una storia bellissima c’erano tutti ma la distanza e i diversi impegni professionali non hanno permesso di viverci a pieno, mettendo in risalto ancor di più equivoci ed incomprensioni caratteriali che ci ...