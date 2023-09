I tifosi del Napoli ridono di Cassano | “Prima o poi dovrai indovinare qualcosa”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 30 settembre 2023) Idel, dopo la vittoria degli azzurri con il Lecce, non hanno perso tempo per scagliarsi contro Antonio. Dopo la convincente vittoria delcontro il Lecce, gli appassionatiazzurri si sono riversati sui social media per prendere in giro le dichiarazioni di Antonio. Il noto ex calciatore e opinionista, durante una trasmissione televisiva, aveva sminuito le prospettive delnella stagione, suscitando le risate deipartenopei.aveva dichiarato: “Ilha battuto l’Udinese, che è la squadra più ridicola del campionato. Non mi impressiona, ilè sempre stato forte, è stato solo danneggiato dalla gestione del presidente. Dubito che ...