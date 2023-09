«I napoletani vivono nei Campi Flegrei per la loro antropologia culturale Borrelli non faccia il terrone» | le frasi choc dell’imprenditore Brambilla a La7 – Il video

Leggi su open.online

(Di sabato 30 settembre 2023) Scoppia lo scontro a L’aria che tira in onda su La7 per le uscitebrianzolo Gianluca. Mentre si discuteva della situazione sismica dei, colpita nei giorni scorsi dalla scossa più intensa degli ultimi 40 anni, ha affermato: «Io da settentrionale non andrei mai a vivere in una zona dove c’è una scossa ogni 10 minuti. Non penso che i cittadinidell’area flegrea siano così stupidi da non sapere che stanno vivendo sotto una bomba magmatica». Poche parole che hanno immediatamente provocato la rabbia del deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio, che gli ha ricordato come ci siano anche molte persone del Nord chein zone a rischio. «Io mica li considero stupidi. Ma che modo di ragionare è?», ...